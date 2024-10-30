Гора Фудзияма впервые осталась без снега

Вершина Фудзиямы, самой высокой горы в Японии, до сих пор не покрылась снегом, хотя обычно это происходит еще в начале октября.

Гора осталась без снега впервые за всю историю наблюдений с 1894 года, сообщает CNN. Причиной этого метеорологи назвали высокие температуры и дожди.

В этом году зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений — средняя температура с июня по август превышала норму на 1,76 градуса. Снежная шапка на Фудзи обычно начинает формироваться 2 октября, сообщили в Японском метеорологическом агентстве.

При этом в 2023 году снег покрыл вершину горы в начале октября и растаял через месяц. Предыдущие рекорды на Фудзи были установлены в 1955 и 2016 годах, когда снег выпадал 26 октября.