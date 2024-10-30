«Ужас, что творится». Россиянка описала поездку в Милан

Россиянка побывала в Милане и описала поездку фразой «ужас, что творится». Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Москвы рассказала, что отправилась в путешествие по Европе вместе с мужем и друзьями. В один из дней компания решила оставить машину на парковке в итальянском городе и оправиться на прогулку.

«Когда вернулись к автомобилю, мы увидели, что одно из его окон разбито, — отметила девушка. — В бардачке была моя сумка, которую, разумеется, украли. Самое обидное, что раньше я никогда не оставляла вещи в машине».

Туристка заявила, что слышала много подобных историй от знакомых, но даже не думала, что может попасть в такую ситуацию.

«Мы провели в отделении полиции около трех часов, чтобы просто написать заявление для страховой компании, — добавила она. — Смысла в этом, конечно, ноль — никто никого не найдет и даже пытаться не будет».

По словам путешественницы, они еще легко отделались, поскольку в машине не было документов.

«Здесь ужас, что творится, в особенности в Париже, Барселоне и Милане, — продолжила она. — Вплоть до такой степени, что преступники могут подойти прямо на улице, приставить пистолет и потребовать снять часы».

Ранее другие туристы описали поездку в Европу словами «были слишком напуганы, чтобы выйти из отеля». Британцы оказались заблокированы в отеле на Канарских островах из-за протестов против массового туризма.