Туристка из России поделилась впечатлениями после отдыха в горах Грузии

Оренбургская путешественница поделилась своими впечатлениями о незабываемом путешествии по Грузии, которое открыло ей множество скрытых жемчужин, выходящих за рамки обычных туристических маршрутов. В своем блоге она призывает всех любителей приключений отправиться в увлекательную экспедицию и исследовать нетуристические уголки этой удивительной страны.

Одним из главных пунктов ее маршрута стал древний город Вардзия, высеченный в скале. Расположенный всего в 4,5 часах езды от Тбилиси, этот многоэтажный комплекс был построен в XII веке и мог вместить более 20 000 человек в случае нападения. Сегодня Вардзия привлекает туристов своими великолепными фресками и богатой историей, позволяя каждому погрузиться в атмосферу древности.

Для тех, кто ценит живописные пейзажи, путешественница рекомендует Рачу, известную как «маленькая Швейцария». Осенью это место превращается в настоящий рай для фотографов: деревья окрашиваются в яркие оттенки, а небо становится насыщенно-голубым. Рача предлагает уникальные возможности для наслаждения природой и создания незабываемых снимков.

Особое внимание туристка уделила деревне Гомисмта, расположенной на высоте 2100 метров среди облаков. Это изолированное место предлагает захватывающие виды и ощущение парения над миром. Несмотря на сложную дорогу, ведущую к деревне, живописные пейзажи делают это путешествие поистине уникальным.

Путешественница подчеркивает важность использования услуг экскурсоводов при посещении таких мест, как Вардзия и Гомисмта. Это не только поможет лучше понять историю региона, но и обеспечит безопасность при передвижении по сложным маршрутам.