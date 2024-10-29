Турция будет привлекать больше обеспеченных туристов и отвлекать их от моря

Турция намерена привлекать в первую очередь тех туристов, которые привыкли много тратить на отдыхе. Премиальный сегмент отелей будет расширяться, причем не только на побережье. Об этом рассказал директор по маркетингу агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) Аликан Демир.

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Он отметил, что помимо увеличения числа люксовых гостиничных комплексов, следует прилагать усилия для повышения качества обслуживания и питания.

«Работа над привлечением в Турцию более платежеспособных туристов продолжается полным ходом. В концепции “все включено” основное – это шведский стол, но сейчас в отелях появляется все больше ресторанов “по меню”. Количество брендовых объектов также увеличивается, поэтому стало проще привлекать гостей, которые ценят роскошь. В Турции появился даже гид Мишлен – сначала в Стамбуле, на очереди Измир и Бодрум, а затем Анталья и Мугла», – пояснил представитель TGA.

Кроме того, предпочтения туристов по всему миру меняются. Сейчас в тренде концепция FOMO и JOMO, т. е. страх что-то упустить (не увидеть все достопримечательности, не попробовать все культовые блюда и т. д.) заменяется желанием избежать толпы в отпуске. При этом важно дать понять иностранному гостю, что Турция способна предложить множество интересных мест вдали от побережья, включая тихие, уединенные локации.

«Нужно показать, что в Анталье, Кушадасах, Бодруме и Измире есть туризм и за пределами береговой линии. Маркетинговая деятельность для популяризации альтернативных направлений станет проектом, которого мы будем придерживаться в ближайшие 10 лет», – заключил Аликан Демир.

Не исключено, что таким образом Турция намерена не просто поднять уровень сервиса и расширить ассортимент люксового сегмента, но заодно оправдать дороговизну отдыха на своих прибрежных курортах. Вопрос стоимости размещения и питания в этом году стал одним из главных, обсуждаемых не только в России, но и во многих других странах, включая саму Турецкую Республику.