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Отдых на Острове свободы: почему Куба становится популярной у российских туристов

Туристический поток из России на Кубу постоянно увеличивается. Так, в прошлом году на Остров свободы приехали в отпуск свыше 180 тысяч россиян — по их количеству РФ оказалась на втором месте в кубинском рейтинге.

Почему Куба становится популярной у российских туристов
© РИА Новости

Отдыхающих из России привлекают прекрасный климат, радушие кубинцев, а также возможность свободно использовать карты «Мир».

Кроме того, давние дружеские связи между Москвой и Гаваной во многом способствуют успешному развитию и укреплению туристического рынка Кубы.

С подробностями — корреспондент RT Оливер Самора Ория.

Отдых за границей
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