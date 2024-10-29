Почему Куба становится популярной у российских туристов

Туристический поток из России на Кубу постоянно увеличивается. Так, в прошлом году на Остров свободы приехали в отпуск свыше 180 тысяч россиян — по их количеству РФ оказалась на втором месте в кубинском рейтинге.

Отдыхающих из России привлекают прекрасный климат, радушие кубинцев, а также возможность свободно использовать карты «Мир».

Кроме того, давние дружеские связи между Москвой и Гаваной во многом способствуют успешному развитию и укреплению туристического рынка Кубы.

С подробностями — корреспондент RT Оливер Самора Ория.