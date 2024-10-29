Резко вырос спрос на поездки за рубеж на ноябрьские праздники

Спрос россиян на бронирование отелей и апартаментов за границей в период с 1 по 5 ноября вырос на 77% год к году. Больше всего число бронирований увеличилось в Абхазию (в пять раз в годовом выражении), Казахстан (в четыре раза), Японию, Узбекистан, Армению и Турцию (вдвое). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные онлайн-сервиса «Островок».

Количество бронирований в отелях Китая на ноябрьские праздники возросло на 82%, Таиланда — на 44%, ОАЭ — на 34%.

По доле бронирований за рубежом самыми популярными направлениями стали Беларусь, Турция и Таиланд. Также в топ-10 вошли Грузия, Япония, Узбекистан, Армения, Абхазия, Казахстан и Китай.

В 2023 году россияне совершали в зарубежных отелях и апартаментах порядка 19% бронирований, на ноябрьских праздниках в 2024-м — уже 28%. Средняя стоимость, по которой туристы бронируют размещение, упала за год на 8% и составила 9,2 тыс. руб. за ночь.

Что касается российских направлений, то спрос на них на ноябрьские праздники возрос на 10%. Активнее всего туристы бронировали отели и апартаменты, расположенные в Новосибирске (спрос на поездки в город увеличился на 82% год к году), Москве (на 46%), Екатеринбурге (на 31%) и Калининграде (на 24%).