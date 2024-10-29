Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартерных рейсов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

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При этом глава ведомства отметил, что говорить о конкретных сроках начала полетов пока преждевременно. По его словам, коллеги из популярной курортной страны Африки ожидают прибытия группы российских журналистов и блогеров для продвижения турпродукта.

Решетников подчеркнул, что интерес к запуску чартеров есть.

«Мы заинтересованы, мы много поставляем, нам нужно что-то отсюда забирать, — пояснил он. — Поэтому поток сюда туристов — это способ, в том числе сбалансировать торговый баланс».

Ранее в июне власти России и Танзании подписали соглашение о воздушном сообщении. По данным Минтранса РФ, стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ICAO.