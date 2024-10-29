Плов и дворцы: чем удивляет Узбекистан

Если вы хотите иметь много денег, вам стоит поехать в Узбекистан — страну с самыми мелкими купюрами в мире: обменяв валюту на местные сумы, вы набьете вашу суму большим количеством банкнот. Впрочем, если вы хотите восхититься древней архитектурой и историей, Узбекистан осуществит и это желание. Как и желание вкусно поесть, насладиться шопингом и поразиться гостеприимству узбеков.

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Попробовать все виды плова

В каждом городе свой плов. В Ташкенте он из длиннозернового риса с добавлением курдюка, казы, перепелиных яиц. Ферганский — это красноватый рис девзира и обжаренное мелкими кусочками мясо. В Самарканде плов с желтой морковкой, готовят и подают его слоями, мясо большим куском. Бухарский, напротив, с красной морковью, а еще с изюмом и другими сухофруктами. А хорезмский — это минимум специй и морковь не соломкой, а ломтиками.

Узнать тайны Тамерлана

Многие слышали про проклятие Тамерлана, который перед смертью запретил вскрывать когда-либо его могилу. Находится мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, где каждый уголок связан с именем императора, завоевавшего полмира. Вот, например, мечеть Биби Ханым в честь любимой жены Тамерлана. Или таинственная улица-кладбище Шахи-Зинда, где покоятся его потомки. Говорят, надо считать ступеньки на главной лестнице: если их количество при подъеме и спуске совпадет, ваше желание исполнится. А знаменитую площадь Регистан, по легенде, специально засыпали песком, чтобы он впитывал кровь казненных Тамерланом людей.

Сходить на рынок

Базар есть в каждом городе. Чуть ли не самый большой — Чорсу — в Ташкенте. Для начала стоит заглянуть на «обжорные» ряды: в казане томится плов, на прилавке в калачик свернулся хасып (колбаса из бараньего ливера), везде — горки нарына (вермишель с измельченной кониной). Теперь пора за вкусными сувенирами: вяленая дыня, нуга с фисташками, кисломолочный курт. Главное — торгуйтесь, того требует культура. И пестрый национальный халат не забудьте купить.

Зарядиться позитивом от Ходжи Насреддина

Узбеки верят, что легендарный мудрец, герой анекдотов и притч Ходжа Насреддин родился в Бухаре. Все на удачу трут правый сандалий его памятника на площади Ляби Хауз и сажают детей на ослика великого шутника, чтобы им сопутствовало счастье. И в таком приподнятом расположении духа можно отправляться по достопримечательностям, среди которых и неприступная крепость Арк, и 46-метровый минарет Калян, и летний дворец бухарского эмира. Торговые купола тоже важное место: через Бухару проходил Великий шелковый путь.

Чарвакское водохранилище

Пока туристы исследуют древние дворцы и мавзолеи, местные отдыхают на Ташкентском море. Так называют жители Чарвакское водохранилище, выкопанное в 60-е годы в 90 км от столицы. Здесь есть и оборудованные пляжи, и отели, и рестораны, и даже канатная дорога, ведущая в Чимганские горы. Но больше всего узбеки любят устраивать пикники в окрестностях.

Попасть в город, основанный сыном библейского Ноя

По легенде, Хиву посреди пустыни основал Сим, чьим отцом являлся построивший ковчег Ной. По другому преданию, местные жители — хорезмийцы — произошли от союза двух мифических существ — дэва и пери. Как бы то ни было, сказочно-старинная атмосфера в Хиве, которой 2500 лет, присутствует и поныне. Древнейшие минареты, крепость, дворцы — все построено из кирпича и напоминает песочные замки.

Переночевать в пустыне Кызылкум

В пустыню едут покататься на джипах и верблюдах, увидеть розовых фламинго на озере Айдаркуль, найти наскальные рисунки в ущелье Сармыш и столкнуться с НЛО. Да, в Кызылкуме летающие тарелки — частое явление, впервые были зафиксированы в 1990 году. Чтобы повысить шансы встречи с неопознанным, стоит остаться в пустыне на ночь: спать будете в юртах.