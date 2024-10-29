«Великий чайный путь» планируют включить в список наследия ЮНЕСКО

Туристический маршрут "Великий чайный путь", география которого повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая, планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"В числе задач определили включение маршрута "Великий чайный путь" в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, несомненно, сделает турпродукт узнаваемым на весь мир", - написал он в своем Telegram-канале по итогам презентации туристических проектов на Байкале.

Он отметил, что развитие инфраструктуры на Байкале значительно повысит привлекательность этого международного маршрута.

"Бурятия и Байкал - жемчужина туристического маршрута "Великий чайный путь". <…> Бурятия направляет свои усилия для развития туризма с сокращением негативного антропогенного воздействия на экологию священного озера. Все проекты на Байкале соответствуют высоким экологическим стандартам", - пояснил он.

По его словам, туризм становится важной отраслью республики, которая создает условия для повышения доходов населения. Доход туристической отрасли Бурятии в 2023 году составил порядка 3,7 млрд рублей.

Ранее Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии межгосударственного туристического маршрута "Великий чайный путь", его география повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт- Петербург. Город Кяхта на российско-монгольской границе - своеобразные "ворота в Азию" на Великом чайном пути, именно в этом городе начиналась российская часть торгового пути.