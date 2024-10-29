Куба стала самым популярным местом отдыха среди россиян

Отдых на Кубе стал самым востребованным вариантом у российских туристов. В 2023 году Куба приняла более 180 тысяч гостей из России — страна занимает второе место после Канады по количеству туристов на острове, сообщает издание RT.

© N24.ru

Несмотря на возникающие трудности, республика планирует в ближайшие годы достичь ещё более высоких показателей.

-Российские туристы проводят мало времени в отеле. Им нравится путешествовать, общаться с кубинцами, им интересно, как устроен быт местных жителей. И, конечно же, им приятно то радушие и дружелюбие кубинцев, за которым они и приезжают сюда», - рассказала сотрудник туристического агентства Светлана Болдушевская.

Отмечается, что у острова есть два преимущества перед конкурентами в Карибском регионе: возможность расплачиваться картой МИР и возможность разговаривать с местными на русском языке.

- Многие наши сотрудники получили образование в Советском Союзе, поэтому свободно владеют русским языком. Однако на этом мы не останавливаемся и не перестаём развивать навыки наших сотрудников. Мы начали с обучения разговорному русскому языку и продолжаем двигаться в этом направлении, - поделился коммерческий директор Министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес.

В настоящее время изучаются варианты по организации перелётов между Санкт-Петербургом и островом, которые увеличат поток туристов.