Туристы пожаловались на «безосновательное выселение» из отеля Турции

В одном из крупных тг-каналов появилась публикация со ссылкой на рассказ туристов, которых якобы «безосновательно» выселили из пятизвездочного отеля Rixos Sungate – The Lans Of Legends (Турция, Кемер).

Отдыхающие, семья с маленьким ребенком, утверждают, что в первый же день пребывания в гостинице у них пропали очки для зрения стоимостью 70 тыс. руб. В краже туристы заподозрили сотрудников отеля, вызвали полицию. Спустя время, по их словам, пропажу им вернули. Однако после этого им «заблокировали номер» на том основании, что они «устроили беспочвенный переполох», а очки в итоге сами нашли в своей сумке.

Россияне говорят, что от них потребовали покинуть гостиницу «под угрозой физической расправы». Туристам с двухлетним ребенком пришлось «провести полночи на улице без еды и воды», пока туроператор искал им отель на замену.

По нашей информации, туристы в своем рассказе скрыли детали, которые выставляют их не в лучшем свете. Подозрения в воровстве – надуманные и ничем не подтвержденные. Гости сами потеряли дорогие очки, а позже они были обнаружены в коридоре гостиницы.

Сомнения в правдоподобности истории высказывает и юрист, к которому мы обратились за комментарием. По его мнению, туристы явно умалчивают часть фактов.

«Для того чтобы выселить из оплаченного номера, необходимы очень веские основания. Не исключено, что в пылу споров со стороны гостей были допущены проявления агрессивного поведения. Что касается возможных компенсаций за досрочное прекращение проживания, то требовать их – право любого потребителя. Однако надо иметь в виду, что в правилах гостиниц есть целый ряд пунктов, касающихся поведения постояльцев и позволяющих отказать в дальнейшем размещении», – поясняет специалист.

Туроператор со своей стороны добавил, что слова туристов о «проведенной на улице половине ночи» – не более чем лукавство. Вопрос с переселением был решен оперативно.