В Бурятии обсудили возможности трансграничного туризма

Сегодня в Улан-Удэ состоялось Восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии. Представители туристической отрасли презентовали популярные маршруты, а также обсудили вопросы развития трансграничного туризма.

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Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул важность Великого Чайного пути и озера Байкал в контексте прямых взаимоотношений для реализации новых проектов вместе с Китаем и Монголией.

Представитель Монголии рассказал о государственной программе «Go Mongolia», в рамках которой для туристов из России и Китая включено много интересных событий. Китайская сторона выразила уверенность в том, что совместный маршрут к озеру Байкал обеспечит большой поток туристов и познакомит с бурятскими традициями.

Представители семи регионов России – Республика Бурятия, Иркутская, Новосибирская, Свердловская, Тюменская области, Красноярский край, Пермский край и Москва – также приняли участие в диалоге. Вместе с тем, туристические организации обратили внимание на возможности увеличения прямых авиарейсов между городами России, Монголии и Китая, а также о запуске железнодорожных перевозок.

Итоговый протокол Совещания со всеми внесенными предложениями будет подписан завтра, 30 октября 2024 года.