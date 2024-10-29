Открылись прямые авиарейсы между Самарой и Шри-Ланкой

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, со вторника, 29 октября, жители и гости Самарской области могут отправиться прямиком в Матталу. Это курортный город на острове Шри-Ланка.

Известно, что рейсы будут вылетать раз в 10 дней. Время отправления запланировано на 3:40, а прибытие - на 12:50. Обратный рейс ожидается в 19:05. Соответственно, возвращение в областной центр 63-го региона будет в 1:45 следующего дня.

По длительности дорога займет 8 часов.

Также между Самарой и Северной Осетией в этом году запустили прямые рейсы.