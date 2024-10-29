В Госдуме не поддержали идею ввести сбор при покупке туров за рубеж

Предложение президента РСТ Ильи Уманского о введении турсбора для покупателей туров за границу противоречит логике ведения бизнеса, заявил председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Свою позицию президент Российского союза туриндустрии объяснил желанием реформировать существующую систему фингарантий для туроператоров. Вместо нее как раз и необходимо создать отдельный государственный внебюджетный фонд, куда туристы будут платить сборы за выезд за рубеж. То есть фактически это будет аналог туристического налога, но в формате экспортной пошлины.

Тем не менее Сангаджи Тарбаев с этим не согласен. Председатель Комитета ГД по туризму напомнил, что согласно статье 418.2 Налогового кодекса РФ, плательщиками туристического налога выступают компании, оказывающие услуги, а не их клиенты.

«Заключив договор о реализации турпродукта, путешественник уже вправе рассчитывать на предоставление ему соответствующего уровня услуг. А возложение на него дополнительной обязанности оплачивать риски компании противоречат логике предпринимательской деятельности», – пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что идея Ильи Уманского о создании отдельного внебюджетного фонда вместо существующей системы фингарантий сама по себе может быть поддержана законодателями. Однако средства в нем должны пополняться за счет туроператоров, а не туристов. Что касается размеров сборов, то их следует определять с помощью комплексного обсуждения вопроса с участием членов Госдумы, правительства и предпринимательского сообщества.

Наконец, Сангаджи Тарбаев отметил, что в России в приоритете внутренний и въездной туризм. А инициатива упростить работу компаний в сфере выездного косвенно провоцирует рост турпотока за рубеж. Так что в этом отношении Госдума, скорее всего, выступит за развитие сферы путешествий внутри страны.