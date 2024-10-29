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В Госдуме не поддержали идею ввести сбор с туристов при покупке туров за рубеж

Предложение президента РСТ Ильи Уманского о введении турсбора для покупателей туров за границу противоречит логике ведения бизнеса, заявил председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

В Госдуме не поддержали идею ввести сбор при покупке туров за рубеж
© РИА Новости

Свою позицию президент Российского союза туриндустрии объяснил желанием реформировать существующую систему фингарантий для туроператоров. Вместо нее как раз и необходимо создать отдельный государственный внебюджетный фонд, куда туристы будут платить сборы за выезд за рубеж. То есть фактически это будет аналог туристического налога, но в формате экспортной пошлины.

Тем не менее Сангаджи Тарбаев с этим не согласен. Председатель Комитета ГД по туризму напомнил, что согласно статье 418.2 Налогового кодекса РФ, плательщиками туристического налога выступают компании, оказывающие услуги, а не их клиенты.

«Заключив договор о реализации турпродукта, путешественник уже вправе рассчитывать на предоставление ему соответствующего уровня услуг. А возложение на него дополнительной обязанности оплачивать риски компании противоречат логике предпринимательской деятельности», – пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что идея Ильи Уманского о создании отдельного внебюджетного фонда вместо существующей системы фингарантий сама по себе может быть поддержана законодателями. Однако средства в нем должны пополняться за счет туроператоров, а не туристов. Что касается размеров сборов, то их следует определять с помощью комплексного обсуждения вопроса с участием членов Госдумы, правительства и предпринимательского сообщества.

Наконец, Сангаджи Тарбаев отметил, что в России в приоритете внутренний и въездной туризм. А инициатива упростить работу компаний в сфере выездного косвенно провоцирует рост турпотока за рубеж. Так что в этом отношении Госдума, скорее всего, выступит за развитие сферы путешествий внутри страны.

Отдых за границей
Сангаджи Тарбаев
Российский союз туриндустрии
Госдума