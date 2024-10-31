Российских туристов начали депортировать со Шри-Ланки за просрочку виз

Первые российские туристы, задержанные на Шри-Ланке с просроченными визами, уже скоро будут депортированы из страны. Об этом рассказал посол РФ в республике Леван Джагарян.

По его словам, на родину 5 ноября отправят семейную пару. Мужчину и его супругу задержали еще на прошлой неделе. При проверке документов выяснилось, что отдых на Шри-Ланке для них затянулся на год. Однако о том, чтобы продлить визы для легального пребывания в стране, они не позаботились.

«Состоялся суд по делу о нарушении миграционного законодательства российской семьей. Наши граждане были помещены в следственный изолятор. Дипломатам удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в аэропорт Матталы, затем 5 ноября должны вылететь в Тюмень», – рассказал посол.

По его словам, посольство следит, чтобы нахождение туристов в условиях ограничения свободы прошло без эксцессов: наблюдает за условиями их содержания и держит контакт с россиянами.

Тем не менее дипломаты предупреждают туристов, что рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства на Шри-Ланке теперь будут проходить постоянно и носить массовый характер. Так что россиянам, которые просрочили визы, лучше добровольно обратиться в миграционные офисы или Посольство РФ.

Стоит отметить, что это не касается организованных туристов. Сроки туров, как правило, не превышают период безвиза для россиян на Шри-Ланке. И даже в случае возникновения каких-либо сложностей у отдыхающих они могут рассчитывать на помощь туроператора.