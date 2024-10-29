Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию

Авиасообщение между Россией и Танзанией может быть возобновлено. Однако для этого стороны должны предпринять некоторые шаги, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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Данный вопрос обсуждался в рамках визита российской делегации во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым в Танзанию. В ходе встречи представители республики напомнили, что между странами еще летом было подписано соглашение о воздушном сообщении. Однако на практике оно так и не реализовано.

Как отметила министр туризма Пинди Чана, Танзания в ближайшее время планирует организовать ознакомительные туры для российских туроператоров.

«Это необходимо, чтобы выстроить деловые связи в туристической сфере и в перспективе наладить прямое авиасообщение между странами», – пояснила чиновник.

Представители российской делегации пообещали помочь с этим вопросом и поспособствовать проявлению интереса отечественных туркомпаний к Танзании. При этом в правительстве уточнили, что отправлять россиян можно не только на Занзибар, куда несколько лет назад уже ставили чартеры из Москвы, но и в другие локации республики.

«Танзания имеет все перспективы стать более популярным направлением для российских туристов. Пока у туротрасли и туристов она ассоциируется только с островом Занзибар, а это всего 1% от территории страны. Россиянам могут быть интересны и другие туристические маршруты», – рассказали в кабмине.

Судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», большинство туристов все-таки ждут прямых рейсов именно на Занзибар. При этом для путешественников важна цена вопроса. Желательно, чтобы билеты на прямые рейсы были если не дешевле стыковочных, то хотя бы сопоставимы по стоимости.