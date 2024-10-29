Туристка из России побывала в доме шведской семьи и поделилась впечатлениями

Российская путешественница побывала в обычном доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора, указанный дом находится в деревне Эльмухт с населением около 11 тысяч человек.

«Если честно, я была очень удивлена того, что в Швеции у людей тоже есть огородики. У тех кто живет в деревнях и небольших городах. Внешне они очень схожи на наши: есть деревья, цветы, овощи и фрукты, различные постройки», — описала она.

Ключевым отличием от российских деревень она назвала отсутствие заборов.

«Практически у всех до единого есть открытая терраса, и это не роскошь, а обыденность для людей. Они могут пить кофе по утрам и обедать на свежем воздухе круглый год, потому что климат позволяет», — заметила автор.

Ранее эта же блогерша раскрыла цены в одной из самых дорогих стран Европы — Исландии. По ее словам, рыба там стоит дешевле, чем в России.