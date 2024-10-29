Куда можно недорого и интересно слетать на ноябрьские праздники

Россияне часто путешествуют в ноябрьские праздники. Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев рассказал «ФедералПресс», куда можно полететь в 2024 году.

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«В топ-5 по количеству бронирований входят: ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка. Лидером на протяжении нескольких лет остаются Объединенные Арабские Эмираты», – отметил эксперт.

Объединенные Арабские Эмираты: Дубай

Почему стоит выбрать: теплая погода (+25–35 °С), достопримечательности, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса; шопинг, разнообразие отдыха – каждый найдет себе отдых по карману и интересам

Таиланд: Пхукет

Там вы найдете прекрасные пляжи, множество водных развлечений, попробуете удивительную тайскую кухню, а также увидите красивую бухту Пханг Нга и старый город Пхукета.

Турция: Стамбул или Анталья

В эти города стоит поехать из-за бархатного сезона: количество туристов уже уменьшилось, доступ ко множеству исторических достопримечательностей стал свободнее. Можно попробовать знаменитый турецкий кофе, сладости и купить сувениры.

Египет: Хургада

Перелет из Москвы займет всего 6 часов. В Хургаде пляжи с мягким песком и теплым Красным морем, можно заняться дайвингом и сноркелингом, изучить достопримечательности, а также оценить гостеприимство и кулинарию.

Шри-Ланка: Коггала

Почему стоит выбрать: экзотические растения и животные, чистые пляжи и коралловые рифы в водах океана, древние храмы, сувениры в местном стиле – маски, лакированная керамика с орнаментом, посуда из меди и фарфора.