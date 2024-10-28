Туристам ответили, можно ли купаться в Турции в ноябре

В соцсетях туристы обсуждают, можно ли в конце октября и в ноябре купаться в Турции. «Сейчас в Анталье стоит жара. Днем сегодня было 26 градусов, завтра обещают 28. Вода очень классная, 24–25», – отвечает турагент Мария Шекер, проживающая в Турции.

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Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что сейчас лучшее время для поездки на курорты Средиземноморского побережья: не слишком жарко и море еще не успело остыть.

«Для меня лично сейчас очень комфортный отдых в Турции: днем +28…+30, но нет знойной жары, дышать легко. Море теплое, заходить только прохладно», – написал один из туристов.

С ним согласен другой:

«Мы сейчас в Аланье. Вечерами нужна теплая кофта, но как выходит солнце, воздух прогревается сильно. Сегодня 32 градуса. Температуру воды, к сожалению, не знаю, но плавать очень здорово. Обгореть можно легко, лучше запастись кремом для загара».

По словам очевидцев, загрузка турецких курортных отелей сейчас высокая.

«Народу на пляже очень много, купаются все: от малышей до пенсионеров».

В связи с жаркой погодой многие гостиницы продлевают действие летних концепций – бары и рестораны продолжают свою работу. В то же время в некоторых отелях, несмотря на теплое море, уже включают подогрев открытых бассейнов и аквапарков.

Такую же жаркую погоду обещают в Анталье в ближайшую неделю: небо будет ясным, днем воздух прогреется до +27…+28 °С.