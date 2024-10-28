В лондонском аэропорту Хитроу канализацию прорвало на ленту с багажом

В лондонском аэропорту Хитроу моча и прочие отходы жизнедеятельности человека начали постепенно капать и стекать на цокольный этаж. Соответствующими кадрами поделилось Daily Mail.

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Нечистоты успели запачкать ленту с багажом в зоне прилета и пол в этой же части воздушной гавани. На самом ролике видно, как мутная жидкость струей льется с потолка. При этом автор видео указала на солнечную погоду за окном, исключив возможность протекания крыши аэропорта после дождя, следует из публикации.

В Кабардино-Балкарии суд признал учительницу виновной в затоплении собственной квартиры нечистотами, которые на протяжении полутора лет стекали к ней от соседки сверху.

В мае река Дон в одном из районов Ростова-на-Дону приобретает неестественный оттенок из-за зловонного ручья фиолетового цвета, который начал стекать в водоем.

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