Российских туристов с ребенком выгнали из пятизвездочного турецкого отеля

Жительница Казани рассказала журналистам, как ее вместе с мужем и ребенком выгнали из отеля премиум-класса в Турции. Россияне заплатили за отдых полмиллиона рублей и оказались ночью на улице, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

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Женщина заселилась с семьей в отель Rixos Sungate — The Land Of Legend. С первого же дня там у граждан РФ начались неприятности. У них украли очки для зрения за 70 тысяч рублей. Глава семейства не хотел устраивать скандал и попросил вернуть вещь, если ее взял кто-то из персонала. В итоге очки вернули, но на этом ситуация не исчерпала себя.

Вечером взрослые и ребенок хотели попасть к себе в номер, однако тот оказался закрыть. Позже стало известно, что россиян выселили из отеля за «беспричинный» переполох.

Полночи семья просидела на улице без еды и воды. Туроператор в итоге нашел замену, но колоссальную разницу между вариантами возвращать не стал. Также отдыхающим не выплатили моральную компенсацию.

Ранее пьяные турки избили туристов из РФ. Они возвращались из ресторана в пятизвездочный отель вечером.