Туристы из России все больше интересуются Пакистаном, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании сената Пакистана в рамках официального визита.

Она отметила, что повышенный интерес россиян еще больше подогреет и недавняя мера со стороны властей Пакистана.

Пакистан сделал визы для российских туристов бесплатными в августе 2024 года.

Таким образом, правительство демонстрирует миру, что плотно занялось развитием туризма. По словам премьер-министра страны Шехбаза Шарифа, государство хочет избавиться от статуса «опасного» и показать, что в стране можно провести отпуск.

На данный момент виза выдается на 90 дней, а оформить её можно онлайн. Также власти уменьшили количество вопросов в анкете для получения визы с 100 до 30, передает «Радиоточка НСН».