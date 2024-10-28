Из Дагестана планируют запустить прямые авиарейсы в Кувейт

Из Дагестана собираются запустить прямые авиарейсы в Кувейт. Вопрос расширения авиасообщения между Россией и этим ближневосточным государством обсуждают власти обеих стран. Помимо Махачкалы прямые рейсы в Эль-Кувейт планируется открыть из Москвы и Сочи.

«Еще одно направление наших действий, которое мы рассчитываем в ближайшее время материализовать, — это налаживание прямых рейсов. Обсуждаются маршруты между Эль-Кувейтом и Москвой, Махачкалой и городом Сочи», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, эта мера позволит расширить возможности не только для туризма, но и в целом для контактов между людьми, включая и бизнесменов и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы продолжается рост пассажиропотока. С января по сентябрь он обслужил больше 2 миллионов 314 тысяч пассажиров — это на 5% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург, Казань, а из международных — Дубай, Стамбул, Баку, Анталья, Ташкент.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — единственный аэропорт Дагестана. В 2021 году в аэропорту открыли международный терминал, который может обслуживать до 300 тысяч пассажиров в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала.