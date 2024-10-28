Россия и Кувейт упростят взаимный визовый режим

Глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что в этом заинтересованы обе стороны.

По его словам, туристический поток из нашей страны в Кувейт активно растёт с 2022 года.

«Россия ввела электронные визы для большого количества стран, включая Кувейт, и наши кувейтские друзья анонсировали зеркальное решение», — сказал министр в ходе брифинга по итогам встречи с кувейтским коллегой Абдаллой аль-Яхьей.

Помимо этого, планируется наладить прямое авиасообщение между столицей Кувейта, Москвой, Сочи и Махачкалой.