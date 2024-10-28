Туристов предупредили о подорожании авиабилетов на новогодние каникулы

Стоимость поездок на новогодние праздники, с 30 декабря по 10 января, выросла. Подробности рассказала директор по маркетингу компании «Купибилет» Екатерина Долгих.

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«Чек за перелет в Турцию в период новогодних праздников составляет 68 тыс. рублей в обе стороны на одного. Путешествие в Таиланд в этом году подорожало в среднем на 8 % и соло-поездка туда и обратно обойдется примерно в 72 тыс. рублей», – отметила эксперт.

По информации Долгих, больше всего подорожали билеты в Турцию. По сравнению с сезоном 2023–2024 годов цены выросли на 17 %.

В эти новогодние праздники среди наиболее популярных направлений оказались Пхукет, Бангкок и Стамбул. В предыдущие годы также были востребованы Ташкент и Ереван, передают «Известия».

Напомним, при покупке туров в другие страны можно существенно сэкономить, если учитывать изменения курса валют. Подробности об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.