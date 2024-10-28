Отели Турции начинают подогревать бассейны и аквапарки

Турецкие отели постепенно переходят на зимний формат работы, крупные гостиницы включают подогрев бассейнов и аквапарков.

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В Pine Beach Hotel 5* в Белеке уже начали подогревать открытый и крытый бассейны с морской водой. Открытый будет доступен для туристов до конца ноября, а бассейн в помещении – всю зиму.

На зимнюю концепцию гостиница перейдет с 1 ноября.

«Анимация, мини-клуб – все будет работать, но в более soft режиме», – пояснили редакции TourDom.ru в отеле.

Подогрев бассейнов в спа-центре отеля Titanic Mardan Palace 5* в Анталье происходит постоянно, другие бассейны не подогревают.

На зимний период дискотеки переносятся в ночной клуб, а детский мини-клуб – в закрытую часть основного здания. Число доступных баров сократится с 15 до 7. Уменьшится ассортимент алкогольных напитков: джина – с 6 видов до 4, пива и водки – с 6 до 3.

В Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* в Белеке в холодное время года подогревают бассейн с водными горками для взрослых. В ноябре, в зависимости от погодных условий, будут греть также детский аквапарк.

С 15 октября по 1 мая теплым будет и аквапарк в популярном Cullinan Belek. В Ic Hotels Green Palace в Анталье горки для взрослых и детей планируют подогревать с 1 ноября.

Ранее TourDom.ru писал, что изменится с переходом на зимние концепции в пятизвездочных отелях Akka Alinda, Kremlin Palace, Selectum Family Resort Side, Adalya Elite Lara, Ethno Belek.