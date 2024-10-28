Москвичка раскритиковала отдых в Абхазии

Жительница Москвы Софья поделилась своими впечатлениями о летнем отдыхе в Абхазии, который она посещает каждый год в бархатный сезон. В этом году её поразил резкий рост цен на все услуги и товары, что стало причиной разочарования.

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По словам Софьи, проблемы начались еще до вылета: несколько раз переносились рейсы в Сочи, и почти сутки ей пришлось провести в аэропорту. Билеты на самолет подорожали в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а стоимость такси увеличилась на 60%.

За поездку по Гагре, которая в прошлом году стоила 300 рублей, в этом пришлось платить 500, — рассказала она.

Кроме того, значительно возросла стоимость жилья и развлечений, что сделало отдых в Абхазии менее доступным. По мнению Софьи, качество услуг не улучшилось, что только усугубило её разочарование.