Эксперт рассказал о последствиях незаконного пребывания на Шри-Ланке

Депортация, денежный штраф или занесение в блэк-лист Шри-Ланки касаются туристов-дикарей, которые нарушили законодательство страны, например, остались там жить на несколько месяцев или выловили представителей местной фауны. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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По его словам, последствия незаконного пребывания на Шри-Ланке касаются только неорганизованных туристов из России, которые не приобрели путевки в турагентствах, сами забронировали отель, купили авиабилеты, договорились с таксистами в аэропорту.

"Достаточно большое количество россиян содержится в тюрьмах на Шри-Ланке. Нужно вот четко понимать, это страна для отдыха, а не, условно, для коллекционирования бабочек, жучков и ящериц", – добавил Мкртчян.

Ранее посольство России на острове призвало россиян проверять свои документы, которые могли бы подтвердить их законность нахождения в стране, из-за массовых проверок туристов со стороны местных властей. Эксперт заявил, что в местных отелях не проверяют документы у 99% туристов из-за того, что они едут отдыхать организованно.

При этом 95% туристов из России чаще всего приезжают отдыхать на срок до 15 дней. У таких россиян есть копии авиабилетов, загранпаспорт и ваучер, что уже подтверждает законность их пребывания на Шри-Ланке.

Между тем полиция Шри-Ланки задержала двоих россиян 2007 и 2003 годов рождения по подозрению в незаконной ловле ящериц. При проведении допроса несовершеннолетнего не присутствовал опекун, молодым людям не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат, кроме того, их поместили в СИЗО без решения суда на пять суток.

Позже обоих россиян отпустили под личное поручительство. Теперь им предстоит периодически отмечаться в местной полиции. Это стало возможным благодаря усилиям их родителей, правозащитников, дипломатов, а также вниманию со стороны СМИ.