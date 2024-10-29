Россия и Танзания работают над увеличением взаимного турпотока

Россия и Танзания планируют наращивать взаимный туристический поток. Этот вопрос обсуждали министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр природных ресурсов и туризма Танзании Пинди Чаной.

Встреча состоялась в рамках официального визита российской делегации в Танзанию.

Стороны отметили, что Танзания имеет все перспективы стать более популярным направлением для российских туристов. Пока у туротрасли и туристов она ассоциируется только с островом Занзибар, а это всего 1% от территории страны. Россиянам могут быть интересны и другие туристические маршруты Танзании: самая высокая вершина Африки - гора Килиманджаро, национальные парки и заповедники, культура и искусство племен Масаи.

"Танзания побила рекорд по количеству иностранных туристов. В 2024 году страна приняла на своей территории более 1,5 млн гостей. Остров Занзибар, наиболее известный среди российских туристов, фактически был единственным пляжным направлением без COVID-ограничений, поэтому в 2021 году остров посетило более 80 тысяч туристов из России", - отметила Чаной.

Российская сторона также предложила помощь в продвижении турпродуктов Танзании на российском рынке, организации деловых встреч с российскими туроператорами и презентации туристического потенциала на туристических форумах России.

Стороны обсудили взаимодействие и в других отраслях. В частности, с российской стороны предложено проработать совместную образовательную программу для студентов из Танзании на базе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТиС).

"Хорошая идея - обмен волонтерами для внедрение лучших практик и опыта в туристической отрасли наших стран", - сказала Чаной.

Кроме того, танзанийская сторона предложила организовать для российской туриндустрии ознакомительный тур, чтобы выстроить деловые связи в туристической сфере и в перспективе наладить прямое авиасообщение между странами.