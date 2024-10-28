Фестиваль танцев стартовал в Баку. На нем представлено более 10 разных направлений, в которых соревнуются профессионалы и любители. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Эльнур Юсибов.

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Вальс, танго, фокстрот, ча-ча-ча, всего более 15 танцевальных направлений. На паркете соревнуются танцоры в различных возрастных категориях. Мариана Бутузова –опытная танцовщица. За свою 20-летнюю карьеру на различных соревнованиях представляла не одну страну, в том числе и Азербайджан. Ныне с партнером выступает под итальянским флагом, исполняет венский вальс.

«Он состоит из трех фигур, они повторяются на протяжении полутора минут, двух минут, двух с половиной. И если танцевать его неправильно, как новичок, ты не станцуешь больше 30 секунд. На это уходит целая жизнь, чтобы научиться, чтоб получать от него удовольствие», – считает танцовщица.

А танцевальная пара из Эстонии Лизен и Мади Сабель на соревнования в Баку приезжает второй год подряд. Специализируются на многих направлениях, но самым интересным считают квикстеп.

«Он очень схож с нашим характером. Такой веселый, быстрый, поэтому квик – наш самый любимый танец», – рассказали участники.

Перед выступлением «играют» гримеры и парикмахеры. Они на ногах с четырех часов утра и ограничены во времени. На соревнования заявлены порядка 1000 танцоров. К каждому надо найти индивидуальный подход. Стилист Юлия работает с ними уже четыре года. Говорит, в этом деле нужно еще быть немного психологом.

«Очень часто спортсмены переживают перед выступлениями. Даже самые опытные, которые занимаются бальными танцами уже на протяжении многих лет, участвовали в огромном количестве соревнований, все равно так или иначе испытывают мандраж», – заметила стилист.

В рамках фестиваля организаторы провели для зрителей мастер-класс по различным танцевальным направлениям. А завершающим штрихом фестиваля стал гала-вечер с участием именитых танцоров.