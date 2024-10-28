Отельеры Турции назвали две главные проблемы турбизнеса

В туристической отрасли Турции сейчас две основные проблемы, которые требуют особого внимания властей и бизнеса, – это работа аэропорта Антальи и будущее формата «все включено». Об этом рассказал президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу.

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По его словам, аэропорт Антальи и так обслуживает пассажиров на пределе возможностей. При этом очевидно, что турпоток в провинции будет только увеличиваться. Уже скоро воздушная гавань просто не сможет справиться с наплывом туристов, и тогда возникнет беспрецедентный транспортный коллапс.

«Когда конфликт между Россией и Украиной закончится, турпоток из этих стран вырастет примерно еще на 3 млн человек в год. То есть, по приблизительным подсчетам, Анталья будет принимать уже 20 млн иностранных гостей. Но я не знаю, как аэропорт провинции выдержит такое количество пассажиров. Высока вероятность возникновения больших проблем», – поделился эксперт.

Еще один насущный вопрос – это all inclusive. По словам Хакана Саатчиоглу, турецкие отельеры обратились к Министерству туризма Турции с просьбой пересмотреть эту концепцию на государственном уровне. Однако в ведомстве ответили, что это проблема бизнеса, а не чиновников.