Турпоток из России на Кубу вырос на восемь процентов

Россия занимает третье место в списке стран - основных поставщиков туризма на Кубу, в 2024 году туристический поток из РФ на остров вырос на 8% по сравнению в 2023 годом. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС коммерческий директор Министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес в связи с открытием на острове нового зимнего туристического сезона, в который туристический поток из России традиционно возрастает.

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"Рынок России в сфере туризма в нашей стране занимает третье место в списке основных стран - поставщиков туризма, - отметила она. - В 2023 году он превзошел рекордный показатель, который был зарегистрирован в 2019 году (до пандемии). Сейчас мы говорим о цифре примерно в 185 тыс. - таково число туристов из России, которые в этом году посетили Кубу. В этом году отмечается рост этого показателя на 8% по сравнению с прошлым годом".

Отвечая на вопрос, сможет ли в 2024 году этот показатель превысить 200 тыс. российских туристов, как прогнозировали в начале года власти карибской республики, представитель Минтуризма отметила, что это зависит от разрешения на увеличение количества авиарейсов между двумя странами.

"Если оно будет, если будет достаточно самолетов, которые могут выполнять полеты на такие дальние расстояния, то в последние два месяца года мы, думаю, сможем преодолеть эту цифру", - подчеркнула она.

Галиндо Энрикес отметила, что среди основных задач туристического сектора Кубы в отношении туристов из России - формирование персонала, который владеет русским языком.

"Принимая во внимание исторически дружеские связи между Россией и Кубой, мы отмечаем, что в этой сфере у нас есть много сотрудников, которые владеют русским языком, они учились в бывшем СССР, - сказала она. - Мы работаем над тем, чтобы улучшить этот сервис".

Туризм является одним из ключевых источников дохода Кубы. Как ранее сообщал кубинский Национальный офис статистики и информации, за первые шесть месяцев 2024 года на острове побывали свыше 112 тыс. россиян - это третий по численности показатель. На первом месте по количеству посетителей традиционно находится Канада (577 549 человек), на втором - гости из числа кубинцев, проживающих за рубежом (155 320). Как ранее заявлял министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, в 2024 году власти республики рассчитывают привлечь более 200 тыс. туристов из РФ.