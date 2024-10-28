Назван топ популярных рейсов на ноябрьские праздники

Согласно прогнозам, Дубай, Сочи и Ереван станут наиболее популярными направлениями у пассажиров аэропортов Шереметьево и Домодедово в праздничные выходные ноября в 2024 году, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службах воздушных гаваней.

«Согласно прогнозу, наиболее популярными международными направлениями аэропорта Шереметьево в период ноябрьских праздничных выходных станут: Анталья, Минск, Стамбул, Ереван, Пекин, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Алматы, Дубай, Абу-Даби и Пхукет. По внутрироссийским направлениям ожидается, что наиболее востребованными у пассажиров станут: Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Волгоград, Самара, Уфа и Челябинск», – сказали в пресс-службе Шереметьево.

В пресс-службе Домодедово Агентству «Москва» рассказали, что, по прогнозу на ноябрьские праздники, рейсы, которые будут пользоваться наибольшим спросом у пассажиров аэропорта Домодедово, следующие: из зарубежных направлений – Дубай, Шарджа, Ташкент, Анталья и Ереван.