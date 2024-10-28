Турэксперт рассказал, какие страны Европы можно посетить без визы

Есть небольшой список стран Европы, которые можно посетить без визы, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, россияне могут беспроблемно посетить Сербию, Македонию, Грузию и Армению.

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«Большинство стран Европы находится в составе Европейского Союза, и, соответственно, для стран ЕС необходима виза. Без визы россияне могут посетить Сербию, Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, естественно. Также можно поехать в Македонию и Абхазию. Вот такой небольшой список государств, куда мы можем беспроблемно слетать», — рассказала Ансталь.

Ранее она сообщила, что Алтай является самым популярным направлением для путешествий у пенсионеров. Эксперт подчеркнула, что там располагается город Белокуриха, где есть очень хорошая база санаториев. По ее словам, пожилые россияне любят совмещать приятное с полезным, поэтому выбирают места с оздоровительными и лечебными процедурами.

До этого тревел-блогер и консультант по путешествиям Евгения Друкер рассказала, что вместо поездок в страны Ближнего Востока россиянам можно отправиться на отдых в Азию. Эксперт отметила, что в качестве альтернативы стоит рассмотреть Вьетнам, Сингапур, Куала-Лумпур, Таиланд или Бали.