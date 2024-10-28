Повлиял ли энергетический кризис на Кубе на жизнь туристов

Влияние произошедшего недавно на Кубе энергетического кризиса на туристический сектор карибской республики было минимальным. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС коммерческий директор Министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес.

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"Мы смогли противостоять этому кризису и принять коррекционные меры, - отметила она. - Можно сказать, что влияние этой ситуации на туристический сектор страны было минимальным".

Галиндо Энрикес рассказала, что аннулирований туров во время кризиса не было.

"Там, где эта ситуация затрудняла обслуживание клиентов, они были переведены в другие отели, где им были предоставлены все возможности для отдыха", - отметила она.

Представитель Минтуризма подчеркнула, что на зимний туристический сезон 2024-2025 годов сектор снабжен резервными генераторами, и это "гарантирует поддержание жизнеспособности туристического обслуживания".

"У нас не было никакого дисбаланса в операциях, которые есть с рынком России и с рынками других стран", - заверила она.

Слова коммерческого директора Минтуризма Кубы подтвердил в комментарии корреспонденту ТАСС Константин Дудкин - руководитель направления на курорте Варадеро от туристической компании "Пегас-туристик", которая является основным российским туроператором, работающим сейчас с Кубой.

"Исходя из каких-то глобальных потрясений, которые Куба пережила в прошлом, здесь администрация, правительство, министерство туризма приняли все необходимые меры, чтобы в пик крайней неопределенности предоставить все необходимое и поддерживать на плаву туристический сектор", - отметил он.

Говоря о конкретных мерах, Дудкин рассказал, в частности, о заполнении водных резервуаров на территории отелей, предоставлении дизельного топлива для работы резервных генераторов, переселении людей в другие отели в случае, если генераторы выходят из строя.

"Все работало очень слаженно", - подчеркнул он.

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"При этом надо иметь в виду, что мы находимся не на материке, где открыты границы и такие вопросы можно быстро решать", - заметил представитель туроператора.

Он отметил также, что Куба - это островное государство, которое несколько десятков лет живет в условиях экономического эмбарго со стороны США.

"Понятно, насколько им тяжело делать определенные вещи, в отличие от других стран, - сказал Дудкин. - Считаю, что все было сделано на надлежащем уровне. Все вопросы, которые возникали, они старались решать относительно оперативно. На мой взгляд, что сработало исключительно хорошо. Деятельность нашей компании в результате этой ситуации не пострадала".

Энергетический кризис на Кубе

На Кубе 18 октября вышла из строя национальная электроэнергетическая система. В результате страна почти четыре дня жила в условиях практически полного отключения света, также наблюдались сильные перебои с водоснабжением. 22 октября власти заявили, что система была восстановлена.

Как ранее заявлял ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, ситуация с отключением электричества на Кубе практически не затронула российских туристов. АТОР сообщила также, что массовых аннуляций туров на Кубу в связи с масштабным отключением там электричества не было зафиксировано.