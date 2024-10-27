Туристов уличили в «завозе клопов» в отели Турции

Турецкое интернет-издание milliyet.com.tr шокировало своих читателей новостью о клопах в гостиницах курортной Антальи.

«Некоторые отели, ежегодно принимающие тысячи постояльцев, страдают от этих кровососущих насекомых, которых туристы из Европы по незнанию завозят в своем багаже», – пишет портал со ссылкой на профессора факультета естественных наук университета Акдениз Хусейна Четина.

Ученый связывает нашествие клопов с последствиями летней Олимпиады в Париже. Сообщения о том, что вредные насекомые обосновались во многих гостиницах и даже общественном транспорте французской столицы, стали горячей темой в европейских СМИ еще за год до мирового спортивного события – 2024.

Били тревогу по поводу «эпидемии» постельных клопов и в Великобритании. По версии Хусейна Четина, личинки насекомых попадают в турецкие отели с чемоданами европейских туристов. По его словам, усиленные дезинсекции в этом году приходится проводить даже в некоторых комплексах 5* Антальи. Конкретных названий гостиниц представитель университета Акдениз не приводит.

Жалобы на наличие клопов в номерах отелей периодически появляются в соцсетях и от российских туристов. Впрочем, подобные сообщения были всегда, и судить о том, стало ли их больше в этом году, сложно.

Отдыхающие сетуют не только на некоторые объекты размещения Турции, но и других стран, география самая разная – с напастью порой сталкиваются в отелях Египта, Таиланда, ОАЭ, Шри-Ланки, Индонезии, США, Греции. Не исключение и

отечественные гостиницы и санатории.