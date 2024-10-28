На Мальдивах запретят ввозить в страну вейпы и алкогольные напитки

Власти Мальдивских островов вносят кардинальные изменения в правила ввоза товаров для туристов, включая граждан России. С 15 ноября этого года вступает в силу запрет на ввоз устройств для вдыхания курительных жидкостей, таких как вейпы.

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Это решение было принято с целью защиты здоровья и безопасности населения страны. Министр безопасности Мальдив Али Ихсан отметил, что любые попытки ввоза таких устройств будут пресекаться на границе, и исключения для нарушителей делаться не будут. Эти меры подтверждают решительную позицию правительства в вопросах сохранения общественного порядка и здоровья граждан.

Кроме того, новые правила касаются и ввоза алкогольных напитков. Туристам запрещено привозить спиртные напитки, даже если они куплены в магазинах duty free. Это означает, что путешественники не смогут употреблять алкоголь по своему усмотрению во время поездки. За нарушения предусмотрены крупные штрафы — до 500 долларов, что может стать неожиданностью для тех, кто не осведомлён о новых правилах, сообщает MoneyTimes.

Отельеры Мальдив характеризуют российских туристов как энергичных и любящих активный отдых.

Врач Руслан Стешенко рассказал о вреде вейпов и «айкосов», заявив, что они опасней сигарет.