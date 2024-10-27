Калуга открыла авиасообщение со Стамбулом

27 октября из калужского аэропорта вылетел первый борт в Стамбул.

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«Погода внесла свои коррективы: утром был сильный туман, поэтому рейс задержался. Но как только условия позволили, самолет взял курс на Стамбул. Кроме того, одновременно с открытием этого направления у нас появляются дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Они будут выполняться по средам и воскресеньям», - написал в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

Рейсы в Стамбул будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Обслуживает это направление авиакомпания Red Wings.