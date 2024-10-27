Турист, возвращавшийся из ОАЭ, приехал «не в тот» аэропорт Дубая

Менеджер одного из турагентств рассказала порталу TourDom.ru курьезную историю о том, с какими приключениями пришлось возвращаться с отдыха в ОАЭ ее клиенту.

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Турист должен был вылететь сегодня рейсом FV 6782 авиакомпании «Россия» из аэропорта Аль-Мактум (Дубай) в Сочи.

«Утром меня разбудил телефонный звонок. Сергей взволнованным голосом сообщил, что его привезли в другую авиагавань Дубая – DXB», – говорит турагент.

У россиянина был забронирован групповой трансфер, однако по непонятной причине он воспользовался индивидуальным. Как утверждает турист, поехать в аэропорт на легковом автомобиле ему предложили на ресепшен гостиницы при выселении. Так как платить за это не пришлось, можно предположить, что произошло недоразумение. Возможно, россиянина в спешке перепутали с другим гостем, заказавшим трансфер. Сам Сергей затруднился разъяснить ситуацию турагенту, сослался на незнание английского языка, из-за чего он якобы и не стал задавать никаких вопросов в отеле, а просто сел в предложенную машину.

Турагент помог незадачливому путешественнику – объяснил, как найти стойку такси в аэропорту, затем договорился по телефону с водителем, чтобы россиянина отвезли в Аль-Мактум. Дорога заняла всего полчаса, и, к счастью, турист успел на свой рейс. Кстати, вместо благодарности он теперь требует, чтобы ему вернули потраченные на такси деньги, хотя даже не потрудился взять чек об оплате. Очевидно, что шансов на удовлетворение такого требования немного: вряд ли можно усмотреть вину турагента или туроператора в рассеянности туриста.