На Шри-Ланке власти решили взяться за туристов с просроченными визами

На Шри-Ланке миграционная служба пообещала бороться с туристами, которые находятся в стране с просроченными визами. Волну проверок анонсировали на юго-западном побережье с началом зимнего сезона – в ноябре – апреле. На востоке страны пристальное внимание к иностранцам будет с мая по сентябрь, когда там наступает высокий сезон.

© tourdom.ru

Ведомство не уточнило, как оно будет выявлять нелегалов. Вряд ли стоит ожидать, что в туристических зонах Хиккадувы, Унаватуны, других популярных среди россиян курортов появятся патрули, требующие предъявить паспорта. Очевидно, что власти надеются на помощь местных жителей. Активисты обычно сигнализируют о подозрительных с их точки зрения иностранцах, особенно если они занимаются каким-либо бизнесом.

Среди нарушителей визовых правил называют в том числе и граждан России, однако о массовых нарушениях никакой информации не поступало. Известно, что сотрудники иммиграционной службы ранее проводили проверки на туристических направлениях вдоль восточного побережья, но не смогли никого задержать.

Минувшим летом были озвучены штрафы для оверстейщиков. При превышении пребывания до 7 дней требуется заплатить в аэропорту как за обычную туристическую визу – 60 долларов. Просрочка на 8–14 дней обойдется в 250 долларов. И в 2 раза больше – при нахождении в стране более 2 недель. При этом россияне освобождены при въезде от визового сбора с нахождением на острове до 30 дней.

На днях TourDom.ru писал, что на курортах Шри-Ланки российские туристы продолжают отдыхать, как обычно, экскурсии проводятся по всей стране. Опасения об ограничениях были вызваны после

предупреждения посольства РФ об угрозе теракта на юго-восточном побережье страны.