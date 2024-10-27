Россиян предостерегли от поездок на Шри-Ланку

Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок на восточное побережье Шри-Ланки из-за возможных терактов. С таким заявлением выступили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти Шри-Ланки заявили, что иностранные туристы могут стать жертвами террористов. Особенно иностранцев предостерегали от поездок на курорт в Аругам Бэй. Кроме того, на юге государства усилены меры защиты и стянуты дополнительные силы полиции.

«Отдыхающим следовать указаниям посольства, а на восток Шри-Ланки без сопровождающих лучше не ездить», – отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Большая часть туристов посещает южные и юго-западные курорты страны, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, ранее несколько российских туристов подверглись нападению со стороны турецких жителей. Несколько турок напали на отдыхающих, когда те возвращались в отель. Один из нападавших бросил бутылку в девушек, и осколки попали одной из них в грудь. Другому отдыхающему сломали руку.