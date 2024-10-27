В Таиланде туриста окатили водой за сигарету у газовой плиты

В Таиланде скандал на ночном рынке фастфуда в Чиангмае вызвал бурную полемику в соцсетях. На ставшем вирусным видео показано, что две девушки обливают иностранца водой из ведер. В самых скромных комментариях таек обвинили в неуважительном отношении к туристам. Двум сестрам пришлось объяснить свое поведение в соцсетях, и выяснилось, что их гнев был спровоцирован гостем страны.

В кадры видеоролика не попала предыстория конфликта. У уличного лотка около 7 вечера 22 октября остановились двое мужчин. Оказалось, что они ищут туалет. Пока один из них посещал ватерклозет, другой подошел с зажженной сигаретой к баллону с газом. Турист не обратил внимания на предупреждающий знак и надпись о запрете на английском языке.

Когда девушка за прилавком сделала ему замечание, тот гневно ответил, что это его личное дело, где курить. Разразившись бранью на английском, он пустил в ход и руки – перевернул поднос с продаваемыми блюдами, повредил меню, а под конец бросил в тайку ту самую тлеющую сигарету.

Обиженная столь хамской выходкой старшая сестра схватила что под руку попалось, а это оказалось ведро с водой. Так же поступила и другая девушка. Объясняя позднее свой поступок, они отметили, что действовали импульсивно, дескать, у них и в мыслях не было желания проявлять агрессию.

Замять конфликт получилось у вернувшегося приятеля. Узнав о сути произошедшего, он отругал хулигана, и они ушли. Девушки же продолжили предлагать туристам необычное тайское лакомство «плавающий лотос», или bua loi, – подогретое кокосовое молоко с сахаром, в которое добавляют разноцветные рисовые шарики плюс яйцо пашот.

Ранее TourDom.ru писал, что в Паттайе турист лишился нескольких зубов за фото совы и питона без разрешения хозяина. Мужчину попросили заплатить 100 батов, что сегодня составляет около 290 руб. И когда он якобы бросил в лицо тайца эти деньги, тот нанес два удара ногой – стоматолог оценил ущерб в 400 тыс. батов.