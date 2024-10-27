Эксперты объяснили, в чем выгода от введения сбора на отдых за границей

Недавно президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил брать с предпочитающих отдыхать за границей россиян специальный сбор, а средства отправлять на развитие отечественной туриндустрии. Но в этом есть плюсы и для самих путешественников. Какие — читайте ниже.

Ввести подобный сбор предлагали ещё в 2020 году, отметил в беседе с amic.ru заместитель гендиректора страховой компании «Евроинс» Андрей Тюрин.

Уже тогда его хотели использовать как средство финансовых гарантий для туристов на случай, если туроператор не сможет исполнить свои обязательства.

Закон обеспечивает ряд гарантий отдыхающим за границей россиянам:

страхование ответственности туроператора;

банковские гарантии;

средства фонда персональной ответственности туроператора.

Правда, есть несколько но. Во-первых, сейчас требования к финансовым гарантиям туроператора слишком высоки и для страховщиков, которым сложно брать на себя указанные в законе финансовые обязательства.

Во-вторых, для российских компаний закрыт рынок перестрахования в других странах. Им доступны ресурсы Российской национальной перестраховочной компании, но она не справляется и всё чаще отказывает туроператорам, отметил Тюрин.

По его словам, поэтому и предложили найти альтернативные страхованию пути обеспечения финансовых гарантий отдыха россиян.

«И предложение Ильи Уманского здесь весьма уместно — мы хотим, чтобы наши соотечественники могли спокойно отдыхать за рубежом, будучи защищёнными страховыми средствами», — считает Тюрин.

Сумма сбора

Уманский рассказал, что платить нужно будет не больше 100 рублей. Причём это нововведение в дальнейшем положительно повлияет на россиян: