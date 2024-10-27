Японские туристы удивились масштабам России

Туристы из Японии, посещавшие Россию, поделились впечатлениями с российским Дзен-каналом «Где нам жить», и вот, что их удивило.

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Автор канала встретил четырех японцев на экспо. Он отметил, что обычно японцы не уделяют внимания иностранным языкам, но эти гости говорили на английском — хоть и ломанном, что «порадовало».

Эти японцы были в России трижды, и им понравилось. Первое, что они отметили, — манеры. Россияне иностранцам представляются холодными и грубыми, но на самом деле они такие же общительные и открытые, как европейцы, но не как американцы — они слишком активны, это отмечает и автор канала.

Второе — огромные пространства: квартиры, улицы, заведения. Японцы признались, что в таких условиях чувствовали себя маленькими.

И третье — запахи. Японцы меньше потеют, меньше имеют телесных запахов, а у народов России все наоборот. Плюс парфюм.

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