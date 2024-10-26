Посольство РФ на Шри-Ланке предупредило туристов об опасности во время отдыха

Посольство России на Шри-Ланке призвало туристов временно воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей из-за угрозы теракта на юго-восточном побережье страны. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

© Вечерняя Москва

По данным местных изданий, полиция объявила повышенную готовность и занимается укреплением безопасности в регионе возле залива Аругам. По данным пресс-службы, об угрозе заявил официальный представитель полиции Шри-Ланки и заместитель генерального инспектора Нихала Таладув.

— Посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей, — следует из сообщения в Telegram-канале.

24 октября власти Турции подняли уровень угрозы во всех аэропортах страны из-за возможных терактов. По данным издания, специалисты проводят проверки автомобилей, которые проезжают по территории воздушных гаваней, и тщательно осматривают пассажиров.

23 октября взрыв произошел на объекте Tusaş в Анкаре. Трое террористов с автоматами подъехали на машине ко входу на территорию аэрокосмической компании и бросили ручную гранату. На фото с места происшествия видно, что среди террористов была женщина. Полиция перекрыла улицы.