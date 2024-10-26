Турпоток из России в Таиланд вырос вдвое

Туристический поток из России в Таиланд вырос на 100% с приближением высокого сезона, который начнется в королевстве с 1 ноября и продлится до конца апреля. Это следует из подсчетов ТАСС на основании данных министерства туризма и спорта королевства.

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Если в конце августа каждую неделю в Таиланд прибывали в среднем около 15 тыс. россиян, то за неделю с 14 по 20 октября королевство посетили уже 30 тыс. туристов из России.

«Большую роль в увеличении потока российских туристов играют введенные таиландскими властями визовые послабления, благодаря которым россияне могут находиться в стране без визы в течение 60 дней», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Он также отметил "живописные пляжи", экскурсии, высокий уровень сервиса и относительно доступные цены на питание и проживание на курортах Таиланда.

Согласно прогнозам, порядка 1,7 млн российских туристов посетят королевство на фоне закрытия европейских направлений, что станет повторением рекордного показателя, зафиксированного в 2013 году. Тем не менее таиландские власти пока не внедряют российскую платежную систему "Мир", работа которой позволила бы туристам из России беспрепятственно осуществлять оплату товаров и услуг в условиях санкций, а местному бизнесу - получить больше прибыли.

«Переговоры о возможности использования карт "Мир" идут уже давно, однако местные банки опасаются санкций своих западных партнеров», — отметил собеседник агентства.

Он посоветовал туристам брать с собой наличные средства, обменяв валюту в России, или выпущенные за рубежом карты Visa, Mastercard и UnionPay, предварительно уточнив у банка географическое покрытие карт и доступные сервисы.

Новые рейсы

Таиландские власти ранее отмечали, что национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways готовится к открытию новых прямых рейсов в некоторые европейские города, включая Москву.

«В условиях текущей геополитической обстановки и изменений в доступности транспортных услуг открытие прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Россию могло бы сыграть положительную роль для наращивания туристических потоков между нашими странами. Особенно это бы способствовало развитию въездного таиландского туризма в Россию. Однако стоит учесть, что российские авиакомпании активно работают на этом направлении и предоставляют широкий спектр услуг для туристов. Они уже заняли большую рыночную долю перевозок между Россией и Таиландом и удовлетворяют имеющейся спрос», — указал Снетков.

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«На мой взгляд, приход такого сильного игрока как Thai Airways и конкуренция с ним будет способствовать улучшению качества предлагаемых услуг, особенно в среднем и высоком ценовых сегментах, и, возможно, будет способствовать снижению стоимости перелетов, что также окажет положительное влияние на рынок. Решение проблем, связанных со страхованием и ограниченным числом воздушных судов, потребует времени и скоординированных усилий, как со стороны авиакомпаний, так [и со стороны] правительственных и надзорных органов. Я надеюсь, что скоро эти препятствия будут преодолены и у россиян будет еще больше вариантов выбора», — добавил он.

Таиланд рассчитывает по итогам года принять 36 млн иностранных туристов и получить доход от туротрасли в размере 1,8 трлн батов ($54 млрд). Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком и находится на пятом месте по числу посещений среди всех национальных групп туристов. По данным министерства туризма и спорта, с начала текущего года Таиланд посетили более 1,2 млн россиян. На первом месте находится Китай - 5,5 млн туристов, на втором - Малайзия (3,9 млн), на третьем - Индия (1,6 млн), на четвертом - Южная Корея (1,45 млн).