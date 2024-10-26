Из-за ограничений полетов над Ираном задерживаются рейсы из Москвы

В ночь на субботу из-за удара Израиля на несколько часов вводились ограничения на полеты над Ираном – были отменены все рейсы. С 9 часов (08:30 мск), по словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Джафара Язерлу, ограничения сняты.

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Однако на расписании полетов, в том числе из России, все это успело сказаться.

«Посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение дня, но закрытие этого пласта воздушного пространства уже привело к задержкам и отмене рейсов сегодня, и вообще плохо для полетов наших и не только наших авиакомпаний. Правда, мы это уже проходили в сентябре, и облет есть», – написал в своем телеграм-канале руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В целом задержки вылетов в страны Персидского залива и Египет хоть и были, но, как правило, несущественные – в пределах 1–1,5 часов. Однако есть исключения. Так, рейс FZ 968 авиакомпании flydubai должен был вылететь в Дубай из Внуково в 04:40, а отправился почти на 6 часов позже. На 3 с лишним часа опаздывает вылет в Дубай FZ 970: вместо 07:10 – 10:30. Но самая существенная задержка в Домодедово. Здесь рейс MS 728 авиакомпании EgyptAir отправился в Шарм-эль-Шейх в 08:40, хотя должен был вылететь в 01:15.

Вчера TourDom.ru написал, что почти на сутки задержался рейс «Уральских авиалиний» из Сочи в Петербург. Как рассказали в авиакомпании, это было связано с производственными причинами. При этом пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены всеми положенными услугами.