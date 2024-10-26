Где провести отпуск в ноябре: бюджетные варианты отдыха

Несмотря на то, что нас совсем скоро ждут новогодние праздники, многие решаются взять отпуск в холодном ноябре, чтобы успеть погреться перед затяжной зимой. Если это ваш случай, мы предлагаем несколько вариантов для пляжного отдыха в последний месяц осени. За помощью в подборе мы обратились к турагенту Алисе Новожиловой.

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Египет

Одно из самых популярных направлений для россиян после Турции. Но если в Турции в ноябре уже не слишком комфортно, то Египет — чуть ли не лучший вариант, особенно для семьи с детьми. По словам нашего эксперта, в ноябре вас ждет не только теплое море, но и отдых от толп туристов, которые начнут приезжать ближе к январским праздникам. Недельный тур на двоих обойдется вам примерно в 110 тысяч рублей, но можно подловить скидки, которые предлагают компании при бронировании туров на всю семью.

Вьетнам

Если вам по душе Азия, рассмотрите вариант отдыха во Вьетнаме, а конкретно — Фукуок, Нячанг или Муйне. Температура не расстроит любителей погреться после прохладных российских ночей, днем вас ждут комфортные +32. Тургагент предупреждает, что в ноябре стоит внимательно изучить особенности каждой туристической части Вьетнама, так как в некоторых регионах в этом месяце может быть дождливо, что сорвет ваши планы на пляжный отдых. Тур на двоих обойдется в 150 тысяч рублей, но за эти деньги вы проведете в азиатском раю целы× 11 дней. Во Вьетнаме можно заняться серфингом, а также посетить морские парки развлечений, которые не оставят равнодушными ваших детей.

Таиланд

Суперпопулярное направление, которое актуально круглый год. Как раз в ноябре погода начинает радовать своей мягкостью — происходит переход от сезона дождей. Долететь до Тая вы можете прямым рейсом. Турагент:

«Если полетите из Иркутска или Красоярска, сможете взять билеты на самолет всего за 45 тысяч в обе стороны с человека».

А вот рейсы из Москвы с пересадкой будут стоить как минимум на 10 тысяч дороже. Комплексный тур на 11 дней обойдется в 160 тысяч.

Гоа

В ноябре на Гоа начинается сухой сезон — самое время освоить местные пляжи. Вода прогревается аж до +29! Классические 11 дней обойдутся вашей семье в 150 тысяч, при этом есть прямые рейсы из Москвы. Помимо стандартного отдыха на берегу, у вас есть возможность отправиться на джип-сафари, а также пройти программу оздоровления в легендарных центрах аюрведы.