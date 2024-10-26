Куда дешевле поехать на Новый год за границу

По сравнению с прошлым годом на новогодние праздники за границу отправятся в два раза больше россиян. Доля зарубежных бронирований составляет 51%, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip. Россияне начинают планировать поездки уже осенью, рассчитывая вырваться из холодов и улететь в теплые края. В какие страны лучше поехать на зимних каникулах, как сэкономить на путешествии и к каким сюрпризам стоит готовиться за границей — в материале NEWS.ru.

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Где россияне чаще всего отдыхают в Новый год

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал NEWS.ru, что у россиян самое любимое место для отдыха в период новогодних праздников — Таиланд. Туристы из РФ выбирают эту страну из-за теплого моря.

«В Таиланде днем температура воздуха превышает 30 градусов, море прогревается до 28–29. Это просто рай на земле», — сказал Мкртчян.

По его словам, другим странам крайне сложно конкурировать с Таиландом за туристов в декабре-январе. Однако за отдых в этой стране придется выложить кругленькую сумму. Мкртчян отметил, что недельный отдых для семьи из двух взрослых и ребенка в трехзвездочном отеле во время январских праздников обойдется в среднем в 450–500 тысяч рублей. Если выбрать гостиницу классом выше, то придется заплатить на 150–200 тысяч больше.

Руководитель турагентства и тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что в Таиланде вовсе не обязательно тратиться на роскошное жилье. По ее словам, большинство туристов большую часть времени проводят вне гостиницы и возвращаются в номер, только чтобы поспать. По этой причине нет смысла переплачивать.

«Таиланд — это не отельный отдых. В этой стране почти все время проводишь на пляже либо на экскурсиях и в кафе. Как правило, люди приходят в гостиницу, чтобы переночевать. Поэтому уровень сервиса не так и важен», — объяснила Ансталь.

Почему туристы из России выбирают отдых в Египте

Еще одно популярное направление в период новогодних праздников — Египет. По словам Ансталь, поездка в эту страну обойдется дешевле, чем в Таиланд. Туроператоры предлагают недельные путевки для семьи из трех человек в среднем за 250–300 тысяч рублей. За эти деньги гостей разместят в пятизвездочном отеле с опцией «все включено». Цена — главное конкурентное преимущество египетских курортов.

Глава турагентства Елена Иванова в разговоре с NEWS.ru заявила, что на новогодних каникулах для отдыха в Египте следует выбирать отели уровня пять звезд. По ее словам, это вопрос безопасности.

«На мой взгляд, в Египте по-прежнему стоит вопрос безопасности: и физической, и пищевой. Ехать в "тройку" — это рискованный эксперимент, особенно если речь идет об отдыхе с детьми. Риск пищевых отравлений в пятизвездочных отелях значительно ниже, чем в более дешевых», — пояснила она.

Однако даже если заселиться в дорогую гостиницу, Египет может преподнести неприятный сюрприз. По словам Ансталь, зимой в этой стране очень неустойчивый климат.

«В Египте погода может огорчить: возможны сильные ветра, да и жары не всегда стоит ждать. Ночи в это время обычно прохладные. Однако встает вопрос цены. Египет обойдется значительно дешевле, чем Таиланд в это же время», — сказала тревел-блогер.

Сколько будет стоить зимний отдых в ОАЭ

Еще один вариант провести новогодние каникулы — в Объединенных Арабских Эмиратах. В турагентствах можно приобрести путевку в эту страну по сравнительно низким ценам. Семье из двух взрослых и ребенка предстоит заплатить за неделю отдыха в четырехзвездочном отеле в ОАЭ примерно 240 тысяч рублей. Проживание в «пятерке» будет стоить на 50–70 тысяч дороже.

«Однако самый большой минус — температура воды в море. Она снижается в среднем до 21–22 градусов, это уже на любителя», — заявил Мкртчян.

В январе средняя дневная температура воздуха в ОАЭ составляет около 23 градусов, часто бывает еще теплее. Ночи прохладнее — около 14 градусов.

Чем туристов привлекает зимняя Турция

Часто россияне отправляются на январские каникулы в Турцию, рассказал Мкртчян. Хотя море в это время года прохладное, погода в конце декабря — начале января может порадовать туристов. Столбики термометров днем поднимаются до двадцатиградусной отметки.

«Зимой в Турции радует не только погода, но и цены. Если в разгар летнего сезона сутки проживания в хорошем пятизвездочном отеле по системе "все включено" стоят в среднем €600, то в декабре — примерно €250. Разница существенная», — пояснил вице-президент Альянса туристических агентств.

Семь дней отдыха по системе «все включено» в турецком пятизвездочном отеле в новогодние праздники для семьи из трех человек будут стоить от 240 до 300 тысяч рублей, уточнил он.

Мкртчян рассказал, что россияне, приезжающие в Турцию на Новый год, предпочитают проводить время в спа-комплексах и у бассейнов. Многие отдыхающие выбирают Стамбул, делая ставку на экскурсионные программы.

Россияне ездят в Белоруссию, чтобы наслаждаться архитектурой

Представители туротрасли прогнозируют, что в предстоящие новогодние праздники поток отдыхающих устремится в соседнюю Белоруссию. Мкртчян назвал это направление крайне популярным.

«В Белоруссии нет жаркой погоды и пляжей, зато в большом количестве сохранились замки польско-литовской знати. Россияне стали гораздо чаще ездить в эту страну, чтобы посмотреть европейскую архитектуру, так как попасть в Европу обычному туристу, нашему соотечественнику, сегодня практически невозможно», — заявил он.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что до соседнего государства легко добраться. Это можно сделать на поезде, самолете и на личном автомобиле. При этом виза не потребуется.

В республике более чем демократичные цены. По словам Мкртчяна, семье из трех человек неделя в пятизвездочном отеле в Минске в начале января обойдется в среднем в 80–90 тысяч рублей. В проживание будут включены только завтраки.

Как сэкономить на отдыхе зимой

Представители туриндустрии признают, что отдых на новогодних каникулах — дорогое удовольствие. Чтобы потратить меньше, можно отправиться в путешествие за несколько дней до Нового года или после него, сказал Мкртчян. Но сэкономить на отдыхе непосредственно в праздничные дни практически невозможно, отметил он.

«На этой неделе на курорты устремляются миллионы людей, из-за чего цены автоматически взлетают», — пояснил Мкртчян.

По его словам, желающим отдохнуть зимой лучше сделать это либо до 20 декабря, либо после 20 января. В эти периоды стоимость путешествия будет значительно ниже.