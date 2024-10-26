Венеция сохранит туристический налог и увеличит его размер

Власти Венеции объявили, что продолжат в 2025 году взимать налог с туристов, приезжающих в город на один день. Для некоторых категорий туристов размер туристического сбора будет увеличен в два раза.

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Кроме того, плата будет взиматься в течение более длительного периода времени. По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, туристический налог был введен исключительно ради того, чтобы помочь городу и его жителям справиться с чрезмерным наплывом туристов, особенно в пиковые периоды – во время крупных праздников и в выходные дни.

«Венеция – первый город в мире, который пытается справиться с проблемой наплыва туристов, и мы добились значимых результатов», – сказал мэр.

Новая система налогообложения туристов начнет работу 18 апреля 2025 года и продлится до 27 июля. Налог будет взиматься по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Сбор нужно будет уплачивать в часы пик, с 8:30 до 16:00.

Стандартный размер туристического сбора составит пять евро, те же, кто не успел заранее забронировать место в отеле или зарезервировать столик, должны будут заплатить вдвое больше – 10 евро.

Некоторые категории посетителей (граждане Италии, гости, родившиеся в Венеции, студенты и рабочие, а также туристы, у которых забронированы места в отеле или в ином варианте размещения) освобождаются от уплаты налога, сообщает The Independent.

Власти Венеции заявили, что по итогам первого этапа введения туристического налога собрали 2,4 млн евро. Чтобы посетить Венецию, популярный итальянский город-курорт, один из наиболее известных туристических центров страны, необходимо зарегистрироваться на специально созданном сайте, а при въезде на территорию города предъявить QR-код на смартфоне или его бумажную копию. По статистике, большинство туристов, приезжающих в Венецию, – это граждане США, Германии и Франции. По расчетам, основанным на данных мобильных сервисов, ежегодно Венецию посещают от 25 до 30 млн туристов.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда приняли решение взимать туристический налог с иностранцев.